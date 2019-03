Investigan el homicidio de un adolescente de 14 años ocurrido en el barrio La Paloma

Un testigo dijo a Telemundo que se escucharon varios disparos.

El cuerpo de un adolescente de 14 años fue encontrado por la Policía en la madrugada de este jueves en el Pasaje Sánchez y Manuel Oribe, en el barrio La Paloma, cerca del Cerro.

Minutos antes, los vecinos habían escuchado varios disparos. Cuando el patrullero llegó, encontró al joven tendido en el suelo con una herida de bala y abundante sangrado.

“Estaba el muchacho ahí tirado. Yo escuché los disparos clarito. Cuando me di cuenta salí, el muchacho estaba ahí. Lo único que pude hacer fue llamar al 911. No sentí motor de moto, ni de auto. Yo lo único que sentí fueron los disparos, no vi a nadie. Se le veía en la cara que era un niño”, contó a Telemundo un vecino de la zona.

El caso es investigado por el fiscal de homicidios, Juan Gómez, quien dijo a Telemundo que el crimen se enmarca en el consumo de drogas. Aunque hasta el momento no hay detenidos por este caso, los involucrados están plenamente identificados.