Investigan la desaparición de tres armas de fuego cuando estaban por ser periciadas en Policía Científica

El Departamento de Balística es acceso "restringido" para las personas que trabajan allí y por eso están dentro de la investigación.

La Dirección Nacional de Policía Científica investiga la desaparición de tres armas cortas, nueve milímetros, que estaban a disposición del Departamento de Balística de la Dirección Nacional de Policía Científica.

El director de la Policía Nacional, José Azambuya, explicó en rueda de prensa que una vez enterados dispusieron "inmediatamente" una "información de urgencia", llevada adelante por la directora de la Policía Científica, Belén Camejo, que se cumplió en el plazo establecido de 48 horas.

"En el día de hoy recibí conclusiones y sugerencias que la investigación administrativa arrojaba. Se sugería que las próximas investigaciones que tendrían que proseguir se llevaran adelante por parte de Asuntos Internos", expresó.

Azambuya agregó que dieron cuenta a la Fiscalía de la faltante de las armas y que el organismo está investigando.

A su vez, comentó que se mandó a realizar una "auditoría externa" por parte de otra unidad policial sobre los inventarios y las existencias que tiene el departamento, "para determinar que sean tres armas las que están faltando y no más".

Consultada sobre quiénes tienen acceso a las armas, la directora Camejo indicó que el Departamento de Balística es acceso "restringido" para las personas que trabajan allí y confirmó que esas personas están dentro de la investigación.

"Esas personas estaban dentro de lo que es la información de urgencia, hasta el momento están siendo investigadas, pero a ninguna de ellas se le ha establecido culpabilidad. Estas personas el día miércoles se van a reintegrar a su tarea habitual", expresó.

Camejo añadió que están a disposición de lo que Fiscalía les indique. "Nosotros en la información de urgencia, que es la parte administrativa de la Policía Nacional, no hemos podido establecer si alguno de ellos está involucrado directamente en este hecho", afirmó.

De todas formas, Azambuya expresó que la directora de Científica tiene "todas las potestades" para rever la situación de cada uno de los policías que están ahí, y poder tomar las medidas para que permanezcan o no trabajando en ese departamento.

"Se está analizando plenamente si esos policías continúan o no porque si vamos a lo que es la investigación como tal, al no tener todavía responsables directos, podría estar todo el departamento involucrado. Estamos analizando plenamente la continuidad o no de esos policías en esa área", subrayó.