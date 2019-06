Investigan la muerte de un joven atropellado el sábado en los accesos a Montevideo; el conductor fugó del lugar

Según las autoridades, el auto estaría identificado a pesar de que el conductor fugó de la escena.

A las 7:00 de la mañana del sábado Camilo Nahuel Godoy, de 19 años, volvía de celebrar con sus amigos haber salvado un parcial muy importante en la Facultad de Derecho.

Iba en moto cuando fue atropellado en Ruta 1 y antes de llegar a camino Cibils.

“Básicamente no sabemos más que eso. Cuando yo me presenté en la seccional me dijeron que mi hijo estaba muerto, que lo había atropellado un auto y se había dado a la fuga. Me dieron una bolsa con una campera y una mochila llena de sangre, y oficialmente no sé más nada. Lo poquito que tenemos son retazos de lo que ha mandado la gente por Whatsapp y redes sociales. Parece que el auto está identificado”, explicó a Telemundo Marcelo Godoy, padre de Camilo.

La familia intenta reconstruir la historia con relatos que le llegan por redes sociales. Un camionero habría seguido al auto y avisado al 911. Son versiones, pero no información confirmada.

“Así haya sido culpa de él, porque a todos nos puede pasar algo en la calle, queremos saber. Necesitamos saber cómo fue, quién lo mató y si fue culpa de él y se dio a la fuga, que se entregue porque alguien se tiene que hacer cargo”, relató Godoy.