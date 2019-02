Investigan la muerte de un matrimonio en San José: evalúan que se trate de un femicidio

Una mujer de 61 años y su esposo de 60 fueron encontrados ahorcados en árboles distintos en una vivienda.

Fiscalía y Policía de San José buscan aclarar las circunstancias en las que murió una pareja, encontrada ahorcada en una tapera en Rincón de la Torre, un paraje rural con acceso a la Ruta 11 ubicado diez kilómetros al este de San José de Mayo.

Según el parte policial, los cuerpos de un hombre de 60 años y una mujer de 61, pendían colgados de árboles. El matrimonio llegó al lugar en un camión rumbo a la casa de uno de sus hijos.

Un vecino de la zona iba a hacer tareas en los campos cuando encontró los cuerpos el sábado a la tarde en árboles distintos al fondo de una casona abandonada.

Fiscalía dispuso pericias forenses de los cuerpos para aclarar cómo murieron. Una de las hipótesis manejadas es un homicidio con posterior suicidio. Fuentes de la investigación dijeron a Telemundo que la mujer no pudo haber concretado el hecho sin ayuda. No obstante, en su cuerpo no encontraron signos aparentes de violencia.

También se dispusieron pericias en los teléfonos celulares de la pareja y se tomarán declaraciones a familiares. Los primeros testimonios indican que decidieron terminar la relación y se dieron situaciones de violencia.

Incluso, un hijo declaró temer que sus padres salieran solos. No hubo denuncias por violencia doméstica a nivel policial.