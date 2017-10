Javier García considera denunciar penalmente al Ministerio del Interior por el presunto ingreso irregular de municiones a Uruguay

El ministro Eduardo Bonomi dijo que es "improcedente" hablar de contrabando.

En 2015 el Ministerio del Interior pidió autorización para comprar municiones, entre ellas 750.000 balas 9 milímetros semiencamisadas que, según el ministro Eduardo Bonomi, tienen mayor poder de parada a los delincuentes y disminuye el riesgo de daños a civiles que esté cerca de los enfrentamientos.

Estas balas están prohibidas por ley de guerra, pero no para la Policía dice el Ministerio del Interior y, por esa diferencia, todo el procedimiento pasó por varias instancias hasta que fue resuelto por el presidente de la República.

“La palabra ‘contrabando’ es improcedente, una irresponsabilidad y es un atrevimiento”, consideró el ministro del Interior.

Bonomi aseguró que las municiones no se usaron hasta que los procedimientos no terminaron, pero aseguró incluso que hubo riesgo de que la Policía se quedara sin balas por las demoras administrativas. El ministro aseguró que sus explicaciones no fueron satisfactorias.

“La razón de fondo es que son las armas y municiones adecuadas para uso policial”, explicó el ministro Bonomi.

Para el senador nacionalista Javier García, la munición ingresó en forma irregular y estuvo en depósito hasta que se consiguió la autorización. El senador blanco asegura que el ministerio mintió para justificar el ingreso irregular de las balas.

“Si todo hubiera sido tan banal como dice el ministerio, ¿por qué tuvieron que sacar una resolución con el presidente de la República para blanquear las 750.000 municiones guardadas de forma clandestina?”, cuestionó el legislador.

García ahora evaluará si corresponde presentar una denuncia penal para que se investigue.