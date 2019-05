Jorge Díaz defendió a los fiscales que trabajaron en el caso de Lola Chomnalez: “Todos tienen mi respaldo, sin perjuicio de que alguno pueda cometer un error”

El fiscal de Corte dijo que no leyó el expediente y aseguró que en este caso la gravedad del delito no admitirá un juicio abreviado.

No se comprende cómo Jorge Vaz vio cosas que otros fiscales no vieron. No se comprende que esta persona estuvo cuatro años en libertad luego de haber admitido algunos hechos. ¿Cómo puede explicarse?

Lo que le puedo decir es que no vi el expediente, solo conozco las versiones de prensa. Los fiscales tienen independencia técnica, durante el transcurso del proceso no puedo dar una opinión. A todos los fiscales que participaron en el caso los conozco y todos me merecen el mayor de los respetos y por eso reivindico sus trabajos. Equivocarse se puede equivocar cualquiera. Conozco sus trayectorias. Y en ese sentido quiero resaltar el trabajo de esa gente porque a vece en el borbollón de críticas pueden lesionarse carreras o nombres. Yo respaldo el trabajo de los fiscales sin perjuicio de que alguno pueda cometer un error.

¿No conoce si hubo elementos nuevos?

Desconozco. No conozco el expediente y como fiscal de Corte no tengo libertad de opinar por anticipado porque en cualquier caso, voy a tener que intervenir.

¿Le interesa conocer el expediente y saber qué pasó para ver cómo actuó cada uno?

A mí me interesaría conocer todos los expedientes y en general este tipo de expedientes siempre los termino conociendo. El procedimiento normal es que yo los conozco cuando llegan a la SCJ y me da vista. Ahí conocí expedientes como el de Natalia Martínez u otros expedientes muy famosos. Para que vea un expediente que no llega a casación sería porque exista alguna denuncia. Pero obviamente que me interesan todos los casos interesantes por una cuestión de vocación.

Hoy apenas conocido el fallo, los padres de Lola hablaron de los fiscales. ¿Usted hizo un seguimiento de lo que se hacía o no, fueron rigurosos? Cuesta entender que esta persona estuviera cuatro años libres.

Yo respeto muchísimo el dolor de una víctima. Respeto, valoro, aprecio y comprendo. De todas maneras la evaluación del trabajo de los fiscales se hace por los procedimientos normales. Hay dos fiscales jubilados, otro fiscal pasó por el caso u ascendió y ha tenido casos de pública notoriedad, yo me baso en las trayectorias. Lo digo con mucho respeto y sin ánimo de confrontar. Acá se dio algo y es que esto no se hubiera aclarado si no hubiera habido un trabajo de la Fiscalía, de la Policía y de las víctimas. Fue un trabajo en conjunto. Lo importante es que hoy se abre una puerta y hay un poco menos de impunidad en este país. No nos vamos a quedar conforme con esto, seguiremos trabajando. Eso es lo que nos permite seguir confiando, que se haya abierto esa puerta. Hay que seguir trabajando, no terminó nada, recién empezó.