Juan Gómez afirmó “con absoluta serenidad” que durante el traslado el detenido le arrebató el arma al policía y gatilló

El fiscal dijo que aún está investigando por qué el arma estaba descargada.

Durante el traslado desde la Zona 3 el hombre, que era conducido a la fiscalía como indagado por tenencia de arma y una rapiña, le quitó el arma a un policía. Quiso disparar varias veces pero estaba descargada. Otro policía le disparó y lo mató. Una versión que circuló más tarde ponía en duda que hubiera arrebatado el arma pero el fiscal lo confirmó:

Yo detesto el oscurantismo del secretismo y prefiero muchas veces ser incorrectamente político en mis expresiones. El recluso, por más que estoy en pleno proceso de investigación, tomé determinados recaudos ayer en la tarde que me permiten afirmar con absoluta serenidad que el recluso efectivamente le arrebató el arma a un policía e intentó disparar. Pero el arma no estaba cargada y ese es un dato de la realidad. Un policía reaccionó rápidamente y le efectuó los disparos que determinaron su muerte.

El fiscal habló con familiares del fallecido, quienes al momento de enterarse habían increpado a policías y a Gómez. La esposa había cuestionado la forma en que era conducido a declarar, al respecto el fiscal sostuvo:

Creo que había un problema por la envergadura física del detenido pero yo mirando un poco ayer no encontré ningún documento que dijera que el detenido tuviera que estar esposado hacia atrás o adelante. Yo me remito a la ley de procedimiento policial como primera fuente para analizar el tema, en los artículos 88 y 89 se refiere a la seguridad, fundamentalmente pensando en no llevar al detenido sujeto a un lugar físico del vehículo, por cuestiones relacionadas a accidentes, pero no conozco en profundidad.