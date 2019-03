Juan Pígola: “Para nosotros no es fácil ir a un lugar a encontrar cuerpos destrozados por jugar a la gallinita ciega”

Dos jóvenes de 18 y 20 años perdieron la vida jugando picadas en motos en San Carlos. El director de Tránsito de Maldonado responsabilizó al Estado y a los padres.

El accidente ocurrió por la noche del domingo en San Carlos, varios jóvenes jugaban picadas en motos y al “gallito ciego”. Este último juego consta de dos individuos, uno en cada moto, que aceleran a fondo y se enfrentan. El que pierde es el primero que sale del carril pero si los dos aguantan hasta el final, el choque frontal es inevitable.

Esto, según las primeras versiones, es lo que habría ocurrido cuando los dos jóvenes de 18 y 20 años perdieron la vida por la madrugada al colisionar de frente.

Otros jóvenes que estaban en el lugar aseguran que no estaban jugando al “gallito ciego” sino que simplemente jugaban picadas. Salimos de laburar y salimos como locos a probar las motos, nadie sale a matarse a jugar a la gallinita ciega, no vale la pena hacer eso. Solo probamos tres o cuatro motos, no probamos por plata ni por nada. Chocaron por no esperar, explicó un joven a Telemundo.

Para el director de Tránsito de la Intendencia de Maldonado, Juan Pígola, este tipo de accidentes tienen de fondo responsabilidades compartidas entre el Estado y los padres. Para nosotros no es fácil ir a un lugar a encontrar cuerpos destrozados por jugar a la gallinita ciega, sostuvo Pígola.

El director de Tránsito dijo además que son “cobardes” quienes presenciaron el accidente y se fueron sin prestar asistencia a los lesionados. Cuando llegó el momento de asistirlos dispararon, huyeron, más de 130 personas, esos también son responsables. Estaban mirando el espectáculo de ver cómo alguien se mataba contra otro, aseguró Juan Pígola. El director de Tránsito dijo que todos los días trabajan con la Policía para minimizar la situación.