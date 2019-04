Justicia resolvió 90 días de prisión preventiva para uno de los tres sospechosos de un doble homicidio en Tres Ombúes

Además, los otros dos sospechosos no podrán salir del país por 90 días mientras se investiga.

La fiscal de Homicidios Mirta Morales habló tras la audiencia de tres barras bravas de Nacional por supuestos vínculos con un doble homicidio en Tres Ombúes ocurrido a fin de marzo. Así se refirió:

No imputé ningún delito, por eso no fueron formalizados. Solo se les aplicaron medidas cautelares para que pueda realizar la investigación, en la que una persona fue formalizada, no sea frustrada.

Lo que creo que pasó fue que estas personas fallecidas se reunieron con el hoy formalizado, tal vez con otras personas, y algo salió mal. Producto de eso, los ultimaron con múltiples disparos de armas de fuego.

No sé si la reforma de la casa influye en la investigación. A criterio de la Fiscalía, es un indicio más de que pretendían ocultar pruebas.

Por ahora no hay culpables, hay indicios.