La abogada del imputado por el asesinato de Brissa pidió seguridad especial en la cárcel

Para la Fiscalía las pruebas son sólidas. La niña aparece junto al acusado en su vehículo en un video. El celular del hombre estuvo dos horas en la zona en donde se encontró el cuerpo de Brissa y testigos dicen haber visto el auto en ese monte. Ahora falta el resultado de muestras de ADN a muestras obtenidas en el vehículo. El pedido de prisión es porque el imputado tiene antecedentes por atentado violento al pudor y porque el fiscal entiende que hay riesgo de fuga, que falta aún encontrar evidencia y que el sospechoso podría entorpecer la investigación.

“Quedan elementos para ubicar y rastrear, como la ropa que portaba la niña y la mochila que tenía”, explicó el fiscal Juan Gómez. A pesar que el imputado niega su participación en el crimen, el fiscal está convencido que es el homicida. “El trabajo de la Policía y la Fiscalía nos da la certeza la responsable que estamos frente al autor de este hecho absolutamente desnaturalizado. La Fiscalía no tiene dudas en cuanto a lo que solicitó”.

La Fiscalía indaga además si el detenido había tenido contacto previo con la niña. “Lo que yo puedo determinar es que esa niña fue ascendida a ese vehículo o engañada o contra su voluntad. No podemos hablar de que una niña de doce años esté involucrada en una situación de consentimiento”, dijo.

Según el informe primario de la autopsia Brissa murió asfixiada por ahorcamiento y hay indicios de que fue abusada sexualmente. Durante la audiencia de formalización el imputado se mostró tranquilo. Su defensa dice que las pruebas de la Fiscalía no son concluyentes y que los testimonios son dudosos. El sospechoso niega las acusaciones.

“Fue una audiencia bastante extensa porque hubo debates y vías recursivas interpuestas, tal como el caso de la medida cautelar. El Fiscal pidió seis meses de prisión preventiva, y yo hice lugar”, relatóel juez Ricardo Míguez.

Estefanía Boggi, abogada del imputado, dijo que la decisión de la medida de la prisión preventiva es excepcional. “Cuando tenemos otros medios que podemos utilizar, que también dan garantías como el arresto domiciliario y la tobillera, entendemos que privar a alguien de la libertad individual antes de tener un sentencia no está bien”, sentenció la defensora.

La abogada explicó cuáles son los elementos que hacen dudar de la prueba de la Fiscalía. “En las imágenes no se ve que va acompañado de Brissa, no son imágenes nítidas. No surge claramente que hubiera una niña”, sentenció.

Boggi explicó que pidió seguridad especial en la cárcel porque la identidad de su defendido se hizo pública en redes sociales. “Sabemos muchas veces lo que pasa en los establecimientos carcelarios”, dijo.

En la audiencia de formalización estuvo el padre de la niña con su abogada. El fiscal tiene hasta el 22 de mayo para recabar las pruebas y llevar el caso a juicio, mientras el acusado estará en prisión preventiva. En caso de confirmarse la sentencia por el delito, podría estar en prisión entre quince y treinta años.