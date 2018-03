La cronología del doble homicidio de Quebracho

Martín Bentancur comenzó su jornada en Quebracho como todos los días. En la tarde, compró una cerveza y un refresco en un almacén de su barrio y le comentó a dos amigos que tomaría algo con el hombre que le alquiló la casa donde vivía, según una crónica del diario El País.

Después de ese encuentro, Bentancur recorrió 10 cuadras hasta la casa de su exsuegra, Nelly Goyeneche, de 41 años.

Su entorno desconoce qué detonó la ira del hombre que al llegar a la casa donde se encontraba su ex pareja Valeria, su hija de siete años, su ex suegra y su ex cuñada con su marido y su hijo pequeño, rompió la puerta con una pala y amenazó con matarlos a todos.

Ya eran las 00:45 cuando Nelly llamó a un amigo de Bentancur, comerciante de la zona, y le pidió que fuera hasta su casa para evitar una tragedia. “Por favor, vení que Martín está como loco. Rompió la puerta de mi casa”, le dijo.

15 minutos después del llamado, el comerciante llegó a la casa de Nelly con su esposa, pero Bentancur ya no estaba allí.

Se había trasladado hasta su casa de donde tomó un rifle calibre 22 y volvió a la vivienda de su exsuegra.

Bentancur llegó a la casa nuevamente y se escondió detrás de un muro con el rifle.

El comerciante, al descubrirlo, intentó hacerlo desistir, pero fue inútil. “Si no querés que te liquide acá, andate. (…) Pelate, no tenés nada que ver con esto”, le dijo Bentancour.

El homicida apartó a su amigo y entró a la casa. Hizo un disparo dentro de la vivienda y la esposa del comerciante que estaba dentro logró sacar a los niños.

Minutos después llegó al lugar el policía Juan Oviedo en su moto.

El comerciante alertó al efectivo que Bentancur estaba en la casa y que se encontraba armado. Se escucharon dos disparos dentro de la vivienda.

Bentancour salió portando el rifle y no hizo caso a las órdenes de Oviedo para que dejara el rifle. Entró nuevamente y se escucharon otros dos disparos.

Bentancour asesinó en ese lugar a su ex suegra y al policía, pero lejos de entregarse, tomó la moto del efectivo y se dirigió hasta el paraje Arroyo Malo, donde vive un joven de 18 años que está actualmente en pareja con su ex.

Allí incendió la casa y la maquinaria agrícola que estaba en el lugar, propiedad de la familia del joven, valuada en US$ 1 millón.

Ese fue el último rastro que se tiene del doble homicida antes de que se dirigiera los montes de Arroyo Malo y del Río Uruguay, a 50 km de Quebracho.