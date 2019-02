María de los Ángeles Machado conversó con Telemundo fuera de cámara.

No he evaluado nunca dejar un trabajo que está constituido en primer lugar en mi persona desde lo ideológico y en creer que este sistema es el posible, declaró la directora de la Cárcel de Salto.

Se había manejado que el ataque podría estar relacionado a traslados de presos pero la directora de la cárcel afirmó que los traslados dependen del Instituto Nacional de Rehabilitación.

No estoy en el marco de la investigación, no sé en qué va he preferido estar por fuera y encomendarme a mis compañeros del Ministerio del Interior. Estoy con medidas de seguridad, un poco más agudas en este momento pero es llevable, sostuvo.

El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, viajó a Salto para apoyar y solidarizarse con María de los Ángeles Machado. Petit abogó por una rápida investigación que permita el esclarecimiento de los hechos.