La dueña del monoambiente donde vivía Mónica Rivero habló sobre la amistad que forjaron

Dijo además que la estará esperando cuando salga de la cárcel.

“Íbamos al arroyo a tomar mate, compartíamos un mate o un café. Ella llegó acá casi sin nada, con una mochilita. Yo la fui a buscar a la parada. Me alquiló por veinte días. Yo sentí que había algo muy lindo entre nosotras”, dijo entre lágrimas Ivone Florín, dueña de monoambientes en el Chuy.

“Yo le dije si quería venirse a vivir, estábamos las dos solas. Compartimos muchas cosas lindas, lindas”, relató la mujer. Y contó una anécdota significativa: “Una noche fuimos al casino, entramos todas y no nos dimos cuenta que ella no entró. Cuando salimos estaba en la vereda de enfrente. Le preguntamos por qué no había entrado y nos dijo que no le gustaba el juego. Ahora ves cantidad de cosas que no cierran de otra manera. Fuimos muy tontas o inocentes y no lo tomamos”.

Ivone Florín explicó qué cosas llamaban la atención. “Por ejemplo, cómo disponía ella de dinero para pagar un alquiler de todo un año. Acá nadie lo tiene eso. Ella pagaba siempre contado. No tenía que aflijirse por el mañana, no tenía problemas de dinero. Ella nos dijo que el esposo había muerto en un accidente y que le había dejado un seguro de vida. Nos dijo que no tenía a más nadie, por eso fue que más la amparamos todas nosotras. Era la chiquita del grupo, la mimada”, sentenció.

La mujer aseguró que la estarán esperando cuando salga de la cárcel: “Como persona sigo pensando lo mismo, que es una buena persona. Si hizo lo que hizo, tendrá que pagar. Acá como buenas mamis la vamos a estar esperando”.

Lee también: