La fábrica de plástico que se incendió en Jardines del Hipódromo no tenía certificación de Bomberos

Además, Mariela Vivone explicó que no funcionaban las bocas de incendio.

La vocera de Bomberos, Mariela Vivone, explicó:

Las características son importantes con un fuego violento de grandes dimensiones que afecta material combustible como plástico y por eso se ve gran concentración de humo negro. Afectó prácticamente la totalidad de la empresa, el fuego directo afectó un 70 % de la empresa. En dos galpones hubo colapso total de techo. Ahora nos enfocamos en un tanque de gas que está un poco aislado, a unos 20 metros del fuego, y ahí trabaja permanentemente bomberos enfriando el tanque para evitar el calentamiento del gas. El peligro es importante pero Bomberos ya tiene controlado ese sector.

Hay un galpón en otro extremo en donde hay gran concentración de humo y temperatura. Aún no afectó el fuego y estamos intentando evitar que así suceda. El humo es tóxico, las viviendas cercanas fueron evacuadas, no hay peligro de propagación directa del fuego. El fuego no se va a extender ni a viviendas, ni a fábricas, ni al campo, se va a mantener en esta fábrica. Están todos los sectores controlados, hay que esperar que arda porque es un combustible de muy difícil extinción. Se va a utilizar espuma también.

Cuando llegamos estaba el propietario que vive enfrente y que nos explicó que todos los trabajadores se habían retirado. No sabemos si hay seguro, no tenemos certificación de Bomberos, sí estaba en curso un trámite desde 2017. No está clausurado el trámite, está en proceso pero no tiene certificación de Bomberos. Ellos tenían bocas de incendio, quisimos utilizarlas pero no pudimos porque no hay presión y tenían algunos extintores. Por esto nosotros estamos utilizando nuestras propias cisternas.