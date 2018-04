La familia de un hombre que murió en el Hospital de Maldonado denuncia irregularidades en el tratamiento recibido

Presentaron una denuncia penal contra el Hospital de Maldonado por la muerte de un paciente: Juan Carlos Graziani falleció el 1º de abril y, según su familia, aún no se sabe de qué murió.

Graziani, de 67 años, oriundo de San José, era paciente de ASSE y residía hace dos años en Maldonado. Había ingreso al Hospital Elvio Rivero por una fractura de cadera y permaneció internado durante seis días en Semana de Turismo, hasta el pasado domingo, cuando su estado de salud se agravó.

“A mi padre lo pasaron para sala, estaba bien, era un hombre que se manejaba solo. Y hace unos meses atrás se había hecho unos análisis que le habían dado bien. A partir de ahí, fue un decaimiento absoluto de él. Lo veo agonizando y viene la doctora a decirme que se lo llevan a emergencia. Me dijeron que lo iban a estabilizar, pero a la hora nos informan que había fallecido”, afirmó la hija del hombre.

“No había enfermeros, no había médicos. Era una descoordinación entre sala y emergencia. Pasaron seis o siete doctores y nunca ninguno se hizo cargo. Decían que como no era su paciente no se hacían cargo”, dijo el hijo del hombre.

La Federación de Funcionarios de Salud Pública brindó su apoyo al equipo de salud de centro, mientras que el responsable del hospital pidió disculpas por sus expresiones: “Tal vez prejuzgué las actuaciones del personal de enfermería sin la debida investigación”.