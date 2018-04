La fiscal del caso Quebracho llamó a esperar los resultados de las pericias para confirmar el suicidio de Bentancur

Poco tiempo después de que el cuerpo del doble homicida Martín Bentancur fuera hallado a pocos metros de los accesos al centro termal de Guaviyú, la fiscal del caso se hizo presente en el lugar y estuvo allí hasta que autorizó el traslado del cuerpo a la morgue, donde se le realizarán pericias forenses.

La fiscal afirmó que oficialmente no podía declarar que el cuerpo fuese el de Bentancur, pese a que todas las circunstancias que rodean la escena del suicidio indican que sí lo es.

En este sentido, en diálogo con Telemundo, la fiscal Carolina Martínez apuntó:

“Tenemos un cuerpo al que hay que hacerle la autopsia y los reconocimientos correspondientes para saber quién es. Sospechamos que puede ser la persona que estamos buscando, pero hasta que no tengamos la confirmación no podemos dar nada por sentado. Se hará la autopsia y luego nos informarán si es o no.

Podemos hablar de suposiciones. Pero necesito tener la confirmación. Por los datos que tenemos acá, se trataría de un suicidio. Pero solo los técnicos podrán decirlo con certeza”.