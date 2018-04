La historia de Antony Macaris: una joven promesa del golf con un final trágico

Una tarde del 2012, uno de los socios del Club de Golf del Cerro jugaba cerca del hoyo 15 del green, el más alejado del edificio del club, cuando de pronto se le acercó un niño preguntando si podía jugar con él. El club no permite invitar a no socios a jugar, pero al hombre le pareció que podía hacer una excepción porque no los veía nadie. Así le prestó un palo y tiraron un par de golpes. El hombre vio que el niño tenía talento y lo llevó al club.

El niño era Antony Macaris y así logró meterse en el mundo del golf. Luego, tras demostrar su talento junto con Nelson Olivera, actual presidente del Club de Golf del Cerro, logró aprender y mejorar su técnica, lo que lo llevó a ser campeón uruguayo de su categoría, entre otras cosas.

Desde hacía un año estaba becado en el Club de Golf del Uruguay y se codeaba con los mejores deportistas de nuestro país, incluyendo Juan Álvarez, también surgido en el Cerro y de orígenes tan humildes como el suyo. Álvarez, fue ídolo y referente de Antony.

Según el propio presidente del club, Antony tenía una importante proyección para ser tan o mejor jugador que Álvarez.

Este martes, Macaris fue asesinado de un disparo a quemarropa, en el pecho, frente a la casa de su entrenador, y murió camino al hospital.