La Justicia absolvió a tres detenidos por un homicidio en San Luis

En el mismo lugar donde hace unos días los vecinos le pedían seguridad al presidente Tabaré Vázquez, la Justicia acaba de dejar en libertad a tres personas acusadas de matar a un hombre, causando pólémica entre los vecinos por el fallo.

La fiscal había pedido 28 años para los detenidos, dos hombres y una mujer. La fiscal acusó a los dos hombres de homicidio muy especialmente agravado y asociación para delinquir. Los acusaba de matar a Gustavo Barón que acompañaba a su cuñada a recoger la recaudación de la dirección de Loterias y Quinielas de distintos negocios.

A una mujer le imputaba los mismos delitos pero en calidad de coautora. Según la Fiscalía la mujer había entregado el robo, mandando fotos desde el celular del auto y la matrícula en la que viajaba la víctima.

Sin embargo el juez no accedió al pedido de la fiscal al considerar que no consta que el arma que se les incautó a los detenidos fuera la utilizada para dar muerte a Barón. Sostiene que no se encontraron en la escena proyectiles y vainas disparadas y tampoco fue posible extraerle el proyectil a la víctima por falta de un técnico radiológico.

Otros elementos como los rastros de disparo en las manos de los detenidos tampoco fueron concluyentes para el juez.

El juez afirma que los elementos que se le incautaron a los detenidos como arma, cascos, dinero, ropa, no les fueron exhibidas a los testigos por lo cual no hace lugar a la pretensión de la Fiscalía de que se trata de la misma que tenían los homicidas al momento del asesinato.

En cuanto a la mujer, el juez sostiene que si bien las fotos del auto salieron de su teléfono celular no hay pruebas fehacientes de que ella fuera quien las enviara. La mujer había alegado que perdió el celular.

La fiscal del caso dijo que apelará el fallo. Este jueves a las 18:00 vestidos de negro los vecinos de San Luis protestarán por la decisión judicial.

Esta es la crónica de Telemundo sobre el homicidio el 3 de noviembre de 2017: