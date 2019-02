La Justicia prorrogó por 30 días la prisión preventiva de cuatro personas inculpadas por el homicidio de Edwar Vaz

En la audiencia de este martes se encontraron las partes y hubo una pelea entre el hijo de la víctima y el abogado de la madre del joven, acusada del asesinato.

La audiencia estaba prevista para la hora 10:00 pero el retraso en la llegada de uno de los imputados por la muerte del profesor Edwar Vaz hizo que testigos, abogados, prensa y familiares de las víctimas y de los acusados esperaran todos juntos en el pasillo.

Fue en ese contexto que el hijo de Edwar Vaz, el joven que acusa a su propia madre de ser la ideóloga del homicidio de su padre, discutió en forma muy breve con el abogado de la madre, el Dr. Julio Pereyra, y luego se tomaron a golpes de puño.

“Él dice que el abogado le pegó una patada, yo no descarto que no. Pero hubo algún contacto accidental que él interpretó ya en una situación muy tensa. El abuelo murió hace pocos días también. No fue una agresión, fue un intercambio de golpes. Nos faltó previsión, el abogado debería haberse alejado, yo debería haber evitado que mi cliente fuera ahí. Y tal vez el juzgado debería haber separado en diferentes habitaciones a los involucrados. Falló todo”, explicó el abogado de la familia Vaz, Martín Etcheverry.

“Lo que va a pasar es que el menor no va a venir a las próximas audiencias, salvo a las que venga a declarar como testigo. Es una solución saludable”, agregó Etcheverry.

Luego del incidente el joven fue retirado por su abogado y la policía del pasillo y de esta manera comenzó la audiencia. Durante su desarrollo, los abogados defensores de tres de los cinco imputados por el homicidio de Vaz adujeron que ya van más de 200 días de prisión preventiva y aún la Fiscalía no ha encontrado pruebas suficientes para acusar formalmente a los defendidos.

Bajo esas circunstancias los abogados defensores pidieron cesar la detención de los tres presuntos responsables de la muerte del profesor o imponer libertad vigilada en sus domicilios y colocarles tobilleras electrónicas. La fiscal se opuso, manifestando que existe peligro de fuga y que además se han registrado incidentes (por ejemplo, amenazas de muerte) entre los imputados. “Para preservar la investigación se solicitaron las medidas cautelares que continuaran la prisión preventiva”, explicó la fiscal Silvia Naupp. “Para nosotros está claro lo que pasó, pero falta juntar algunos elementos más para llevarlo a juicio”, agregó.

Finalmente el juez, el Dr. Diego González, determinó dar un plazo de 30 días más a la Fiscalía (y no 90 como se había pedido) para que reúna pruebas necesarias y proceda a la acusación formal de los imputados.

Si para el 28 de marzo la Fiscalía no aporta elementos contundentes o anuncia cuando se va a acusar a los detenidos, el juez podrá dictar una medida sustitutiva a la cárcel como la libertad vigilada por entender que aún no son responsables de la muerte de Vaz, que fue ejecutado por dos sicarios mediante un tiro en la cabeza en la noche del 9 de julio del 2018.