La Justicia uruguaya concedió la extradición del empresario turco acusado de una mega estafa en su país natal

La jueza María Helena Mainard concedió la extradición a O.N., haciendo lugar al pedido de Turquía.

El empresario es acusado en su país de integrar una organización que estafó a más de 80.000 personas que invirtieron en granjas virtuales, por un monto estimado de unos 500 millones de dólares.

El líder de la organización sería Mehmet Aydin, que vivió en Uruguay entre marzo y diciembre del 2017.

A instancias del fiscal de Delitos Económicos Enrique Rodríguez se le incautaron varios bienes, como un auto Ferrari modelo Spyder, valuado en 500.000 dólares, un yate que está en Punta del Este valorado en un millón de dólares, y varios inmuebles ubicados en el este del país, cuyos precios superan los 4 millones de dólares.

Según dijo a Telemundo el fiscal Enrique Rodríguez, el detenido compró el 70 % de un predio en Laguna del Sauce compuesto por doce terrenos.

El jueves, el fiscal le tomará declaración en el marco de la investigación por lavado de activos.

Sus abogados defensores, Gonzalo Fernández y Renato Echeverría, entienden que el acusado no integra la banda de estafadores. Además, argumentaron que sería una extradición no convencional, ya que no existe tratado bilateral entre Uruguay y Turquía.