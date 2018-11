La madre de Marcelo Roldán: “No puedo ni dormir porque pienso en la imagen de los pedazos de mi hijo”

Más de una vez, Marcelo me llamó pidiéndome que intentara sacar a ese hombre de su celda, porque se sabía que había matado a alguien casi de la misma manera que terminó matándolo a él.

Su relación no era mala. No hacía dos días que él mismo me había llamado para ver cuándo iba a llevarles cosas, que no tenían yerba ni nada. Y así, el hombre me llamó varias veces.

Marcelo se me escapó de las manos, y a eso hay que sumarle las juntas. Yo todavía soy ignorante, pero en ese momento era más. Él tenía amigos y conocidos, y yo no sabía qué era lo que él estaba haciendo. Se me escapó de las manos. No pude hacer nada.

Él estudiaba, y yo pedí muchas veces que en el sistema carcelario le dieran trabajo. Él tenía buena conducta, porque sino le sacan los estudios y todo.Como pasó todo lo que pasó, como quien dice, desde muy chico lo crió el Estado, la enseñanza se la dio el Estado: 27 años en prisión, casi toda su vida.

Fui mil veces a la Dirección Nacional de Cárceles, y me rechazaron. Me dijeron que no podían sacarlo de donde estaba por su historial. Todos los presos están en riesgo, los propios policías están en riesgo. El sistema carcelario está todo mal.

Fui a pedir las cosas que quedaban en la celda y las quemé todas porque no quería que quedaran ahí.A la morgue también le vamos a hacer demanda porque ellos no podían permitir que entraran con un teléfono y se hicieran virales las fotos. Sé que el pueblo dice que mi hijo era un asesino, pero yo soy la madre. No puedo ni dormir porque pienso en la imagen de los pedazos de mi hijo.

Ellos tienen la responsabilidad cuidar no solo a mi hijo sino a todos los presos. Nadie me dio ninguna explicación. El hombre que mató a mi hijo me llamaba por teléfono. En las cárceles hay un abandono total de los presos.

Me enteré de la muerte de mi hijo por los medios. Llamé a la cárcel y me dijeron, con mucha frialdad, ‘sí, señora, es su hijo’. Quiero justicia por lo que pasó. Por la falta de ética de la cárcel y de la morgue. Pienso que si les dan un trato adecuado y una educación adecuada, pienso que muchos se pueden rehabilitar. A Marcelo le quedaban cerca de seis, siete años para cumplir su pena.