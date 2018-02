La mujer asesinada en Fraile Muerto no quería denunciar a su expareja por violencia para proteger a su hijo

Una mujer de 29 años fue asesinada en la localidad de Fraile Muerto por su expareja. Víctor Silvera, vecino de la localidad, contó lo que atestiguó:

Por su parte, la alcaldesa de Fraile Muerto Graciela Echenique narró la situación interna:

“Fue horrible para toda nuestra ciudad por lo inesperado, por no haber denunciado. Ella no quería para no hacer pasar a su pequeño por la situación que es la denuncia y el juzgado. Ella no le tenía miedo, nunca pensó que la fuera a matar”.