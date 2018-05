La palabra de la esposa del policía asesinado: “Lo mataron y se fueron. No era para robarle porque sino me hubieran matado a mí”

Un policía fue asesinado en la ciudad de Progreso, en el departamento de Canelones: le dispararon cuando llegaba a su casa.

Agustín Gualberto Silva De León, cabo que trabajaba en el PADO, iba por la avenida Progreso en moto con su esposa hacia su casa en barrio Villa Manzanos.

Media cuadra antes de llegar a su casa, casi en la esquina de Las delicias, aparecieron dos hombres en otra moto.

Sin decir nada, le dispararon al policía que quedó tendido en la calle. Los dos se fueron y la moto del policía quedó tirada en la calle.

Agustín Silva fue trasladado al hospital de Las Piedras inconsciente con un disparo en el tórax. Falleció minutos antes de la medianoche de este miércoles…

“No descartamos que haya podido ser por otro tema, por su actividad policial”, dijo el jefe de Policía de Canelones.

Algunos vecinos dicen que en el barrio hay bocas de venta de drogas y que los robos y arrebatos son frecuentes. El año pasado había más presencia policial, dicen los vecinos, que piden más patrullaje.

Telemundo dialogó con la esposa policía fallecido:

“Nosotros salimos a comprar unas hamburguesas a un carrito en Las Piedras. Veníamos conversando lo más bien.

No los vimos, no sé de dónde salieron. No los vimos. Lo único que recuerdo es el momento en el que lo apuntaron recuerdo al pecho. Me dijo que corriera.

En ningún momento le dijeron nada. Lo único que hicieron fue apuntarle y dispararle. Lo mataron y se fueron. No era para robarle nada porque sino me hubieran matado a mí, que estaba con él en la moto.

Llegó a sacar el arma, no tengo idea de si llegó a dispararles o no”.