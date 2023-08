"La Policía lo sacudía, pero roncaba": un hombre entró a robar a una casa en Las Piedras y se quedó dormido

“Ahora nos reímos. Pero en el momento fue bastante tenso. Pero creo que reaccionamos bien, con tranquilidad”, contó el propietario de la casa.

Una particular situación se dio en las últimas horas en Canelones: un ladrón entró a robar a una casa en Las Piedras y se quedó dormido.

El episodio sucedió en la mañana del miércoles. En diálogo con Telemundo, el propietario de la casa narró lo sucedido.

“A las siete menos diez de la mañana me suena la alarma del celular. Estaba con mi pareja en la cama. Y cuando me despierto, veo que hay alguien ahí. Pensé que era la hija de mi pareja, así que me levanté con cuidado. Y cuando prendo la luz, me doy cuenta que era una persona ajena a la familia”, señaló.

Frente a esa situación, atinó a llamar “con cuidado” a su pareja para mostrarle lo que sucedía. Como primera precaución, decidieron llevarse a la niña a la casa del vecino, y desde ahí llamar a la Policía.

Entre el descubrimiento y la llegada de la Policía pasaron unos 15 minutos: en todo ese ínterin, el delincuente continuó durmiendo.

“La Policía lo sacudió para ver si se movía, si reaccionaba, pero nada, seguía durmiendo, roncaba. Hasta que intentan levantarlo para ponerle las esposas y ahí se despierta”, contó el propietario de la casa.

Según explicó el dueño del lugar a Telemundo, analizando la escena descubrieron que el delincuente había dejado todo lo que pretendía robar junto, pronto para irse; pero, sin embargo, se durmió. Tenía camperas, una mochila y bolsos, todo al lado de la puerta o en el pasillo que conecta con los otros apartamentos.

“Ahora nos reímos. Pero en el momento fue bastante tenso. Pero creo que reaccionamos bien, con tranquilidad”, agregó el propietario de la casa.