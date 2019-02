La Policía tiene certeza sobre el homicida de Felipe Cabral, sin embargo, faltan pruebas

f

aEl vecino de 77 años es, a ojo de los investigadores el principal sospechoso de la muerte de Felipe Cabral. Para la Policía la aparición del arma, un revolver calibre 22, sería la prueba principal que podría terminar de implicar al hombre en este asesinato.

Sin embargo, las pruebas no aparecen. Del arma no habló el principal sospechoso y al no llegar esa prueba, crucial para resolver el caso, la Fiscalía está atada de manos expresaron desde la propia Policía.

No obstante, los investigadores sostienen que se siguen buscando las pistas que puedan llevar a la aclaración de este caso y respecto a las mismas hay optimismo en que se pueda terminar de aclarar este caso.

También desde la Policía desmintieron que la bala que mató a Cabral haya rebotado en su trayecto viniendo desde otro lado.

Felipe Cabral murió el sábado 16 de febrero, frente a una vivienda abandonada de la rambla de Punta Gorda de un balazo en la cabeza. Las pericias determinaron que la bala provino de la casa contigua, donde vive un hombre de 77 años y su hijo.

El hombre de 77 años es el principal sospechoso de esta muerte pero aún no se obtuvieron las pruebas suficientes para aclarar este hecho.