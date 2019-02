La vida que Mónica Rivero había construido en el Chuy

Cambió su identidad y armó una nueva vida establecida en la Barra del Chuy.

Mónica Rivero era conocida en la barra del chuy como “doña Ana”. Sus vecinos y amigos se sorprendieron cuando conocieron su verdadera identidad este miércoles cuando fue detenida por Interpol.

“Era la vecina común y corriente, estaba completamente integrada a la comunidad. Venía al almacén, tenía una vida normal. Hacía sus compras, participaba de distintas actividades sociales. Hacía más de un año que estaba en la zona”, dijo Hermán Gabriel Alsina, almacenero de la zona.

Cuando llegó a la Barra del Chuy, se instaló en un hostel donde entabló una relación de amistad con la dueña. Allí hizo trabajos domésticos a cambio de alojamiento.

La definieron como una mujer querida en la zona, generosa y amable. Rivero había construido una nueva vida en la frontera. Practicaba zumba en un centro cultural, e hizo nuevos amigos con quienes concurría a fiestas y reuniones pero siempre con una condición: no aparecer en ninguna foto.

“Ahora atando cabos, nos dimos cuenta que no quería salir en las fotos. Era siempre la fotógrafa del grupo. Lo que en su momento pensamos que era por timidez, ahora entendimos por qué no quería salir”, contó el almacenero.

Rivero no tenía trabajo, pero aún así pudo alquilar una casa y pagó la anualidad en efectivo y en dólares. Pidió hacerlo sin contrato y el dueño de la vivienda accedió. Para justificar ese gasto dijo que cobraba un seguro de su esposo que había muerto en un accidente de tránsito.

A su podóloga le contó la historia de vida. “Ella me dijo que era de Montevideo, que se había venido porque quedó viuda. Me dijo que el esposo falleció en un accidente automovilístico. No tengo familia. No tengo hermanos, no tengo hijos, por eso decidí venirme a la tranquilidad”, relató Roxana Veras.

Hace dos meses Rivero había iniciado una relación con un hombre de 73 años que vivía en La Paloma. El hombre dijo que desconocía cuál era la verdadera identidad de Rivero y se mostró sorprendido por los cargos que enfrenta.