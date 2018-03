“Lorena no quería denunciarlo, pero eso no era amor, era miedo”, dijo la madre de la joven asesinada en La Coronilla

En las últimas horas se produjo el sexto caso de femicidio en Uruguay. Esta vez ocurrió en La Coronilla, en Rocha: un hombre de 24 años asesinó a su expareja de 30, quien estaba embarazada y tenía cinco hijos.

Telemundo dialogó con la madre de Lorena Rocha, quien afirmó que su hija tenía mucho miedo y seguramente estuviese amenazada.

“Sé poco y nada de lo que pasó. Cuando me acosté, mi hijo me llamó y cuando lo fui a atender me cortó. Me volvió a llamar y ahí pensé que algo estaba pasando. Lo atendí y me dijo: ‘mami, tengo una mala noticia: mataron a Lorena’. No lo podía creer.

Hace como un mes fue la última vez que la vi, no teníamos mucho contacto. Ella estaba viviendo en Castillos.

Ella ya lo había denunciado. Él incluso amenazó a uno de mis hijos, le puso un arma en la cabeza. Muchas veces la agredió físicamente. Uno de mis hijos fue en su defensa y le pidió que no lo denunciara. Ella no quería denunciarlo, pero eso no era amor, era miedo. Ella le tenía mucho miedo y quizás la tenía amenazada con los niños”.