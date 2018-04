Madre denunció que su hijo de nueve años fue abusado sexualmente en una escuela pública de Flor de Maroñas

Este miércoles una mujer denunció que su hijo de nueve años fue abusado sexualmente en una escuela pública Nº 196 del barrio Flor de Maroñas por un alumno de dicho centro.

El pequeño se había mudado de La Unión en 2017, había repetido de año, por lo que cursaba nuevamente segundo año.

La víctima no contó inmediatamente lo que sufrió, pero la madre notó que su hijo se sentía mal.

Telemundo habló con la familia del pequeño.

“Anoche martes, cuando la madre le dijo que tenía que acostarse porque tenía que ir a la escuela en la mañana. El niño en un llanto va a la madre y le dice: ‘no, mamita, no me lleves a esa escuela porque un niño me bajó el pantalón y me hizo cosas feas’. La madre llorando le preguntó qué fueron esas cosas feas, le preguntó dónde fue y en qué lugar”, contó Alicia, abuela del niño.

Según contó la abuela del pequeño, su hija fue ante las autoridades de la escuela 196 a reclamar por la falta de control en los recreos por parte de los docentes.

El niño abusado dijo saber identificar a su agresor aunque no sabe su nombre.

“Tiene miedo y no quiere contarle a nadie porque él otro niño que lo iba a matar. Parece que le dijo para jugar a la pelota en el fondo. Fueron a buscarla y ahí supuestamente pasó lo que pasó.

Después de que pasó esto, se acercó una madre y me dijo que no es la primera vez que pasa esto. Esa escuela ya tuvo tres violaciones más”, agregó la abuela del pequeño.

La madre del pequeño también hizo la denuncia ante la Policía y presentó la constancia de una médica de una mutualista privada donde se constata que hubo un abuso sexual.

“Lo preocupante es que hay un niño que está denunciando que fue abusado. Además, si fue en la escuela es doble la preocupación. Va a haber que trabajar con los equipos de Escuelas Disfrutables y los padres. Siempre hay que escuchar a los niños porque no mienten cuando denuncian situaciones de abuso”, dijo el consejero de Primaria, Pablo Caggiani.