Madres de seis jóvenes desaparecidas piden que se investigue paradero y posible vínculo con cuerpos encontrados en tarrinas

"Que las busquen, que nos den respuesta", pidió una de las madres.

Desde las 14:00 de este lunes se concentraron en la Fiscalía General de la Nación, en la Ciudad Vieja integrantes del colectivo "¿Dónde están nuestras gurisas?" para presentar una denuncia colectiva por desapariciones de mujeres ocurridas entre 2019 y 2020.

Se trata de Florencia Valentina Barrales Techera, Gina Cristal Rodriguez Sánchez, Micaela Fernanda Ramírez Olivera, Yamila Isamar Estévez Techeira, Hilda Jennifer Gómez Reimundo y Daniela Virginia Bera Fernández. Sus madres y familiares consideran que hay puntos de encuentro entre sus casos, como el momento de la desaparición, el rango de edad y plantean que todas ellas frecuentaban el barrio 19 de Abril, en particular la zona de la vivienda donde además fueron hallados en febrero pasado dos cuerpos enterrados en tarrinas.

Elizabeth Techera es la madre de Florencia Barrales. Su hija estaba en situación de calle al momento de su desaparición, en marzo del 2019, pero afirmó que casi todos los días la visitaba en su casa. Dejó pasar cuatro o cinco días y como su hija -que tenía entonces 19 años- no iba a verla radicó la denuncia en la seccional 23. Diez días después concurrió a la comisaría para saber si tenían novedades, pero se encontró con que su denuncia no había sido registrada. La volvió a radicar en otra seccional, la 19 de Belvedere.

Después de eso, afirma, "me he movilizado en todo sentido". Sin embargo, afirmó que no ha recibido ningún tipo de novedad por parte de los investigadores. "El único hecho que puedo decir que es favorable fue cuando nos citaron para dejar muestras de ADN", agregó.

María Lourdes Sánchez es la madre de Gina, que tenía 27 años cuando desapareció el 5 de noviembre de 2019. Su hija era consumidora, afirmó, pero siempre volvía a su casa, donde vivía con sus hijos. "Nadie nos da ninguna información de nada", sentenció. Hizo un solo pedido: "Que las busquen, que nos den respuesta".