"Mamá, mirá, hay un cuerpo en la calle": el relato de una vecina que fue testigo junto a su hijo del femicidio en Piedras Blancas

"Íbamos saliendo con mi hijo a hacer los mandados del super y sentimos dos impactos", contó la mujer.

María Cecilia Romero, una vecina de Piedras Blancas, fue testigo del femicidio que ocurrió este viernes en ese barrio y contó a Telemundo que al escuchar los disparos se refugió junto a su hijo. Luego, salió a intentar ayudar a la víctima, que estaba herida en la calle.

El hecho ocurrió a las 19:30 horas en Luis Azarola Gil y Carlos Pérez Montero. La víctima, una mujer de 38 años, había acordado encontrarse con su expareja en ese lugar, porque él le había ofrecido venderle una moto que ella necesitaba para ir a trabajar.

"Yo vivo a media cuadra de lo que pasó, en la esquina. Íbamos saliendo con mi hijo a hacer los mandados del super y sentimos dos impactos. Obviamente nos demoramos en salir por el medio de que hubiera sido algún robo o una bala perdida, uno no sabe lo que puede pasar. Acá es muy común encontrar que roben", relató María Cecilia.

"Me dice mi hijo: 'mamá, mirá, hay un cuerpo en la calle'. Y cuando nos fuimos acercando más vimos que había una mujer en el piso y estaba viva todavía. Estaba con el impacto en la cabeza y estaba viva. Vimos que era una mujer joven", recordó. "Todos los vecinos estamos consternados porque no podíamos tocarla, porque no sabíamos si podíamos hacer algo mal", dijo.

"Por lo que supimos ahora en el supermercado es la mamá de un chico que que cuida coches en Domingo Arena. Aparentemente fue un problema familiar, pero lo triste de todo esto es que es una vida y más todavía es una mujer", reflexionó la vecina.

"Nuevamente tenemos que estar lamentando la vida de una mujer, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que está pasando en la cabeza de las personas en general. Hoy hay un niño chiquito de 12 años que está llorando a su mamá", lamentó.

La fallecida tenía una pareja, que se ofreció a acompañarla, pero ella le dijo que no era necesario y que iría sola. Con su expareja tiene un hijo en común. Al encontrarse para hacer el intercambio de la moto, el hombre sacó un arma, le disparó dos veces y a muy corta distancia, después de eso huyó.

Testigos del hecho llamaron a la Policía y ella fue trasladada a la policlínica de Capitán Tula donde los médicos lograron reanimarla y la derivaron a un centro hospitalario en estado crítico. Poco después, falleció. El principal sospechoso del intento de femicidio se entregó ante la Policía y llevó consigo el arma con la que perpetró el ataque.