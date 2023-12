"Me apuntaron en la cabeza y me decían que me quedara quietita": delincuentes vestidos de policías coparon una casa en Canelones

Maniataron a los dueños de casa y se llevaron dinero y objetos.

Tres delincuentes vestidos de policías coparon este domingo sobre las 21:00 una casa ubicada en José Batlle y Ordóñez y Francisco Lavandeira, en el centro de la ciudad de Canelones.

"Entraron por el ventanal corriendo el vidrio. Me taparon la boca, me apuntaron con un arma en la cabeza y me pidieron que me calle y me quedara quietita que eran policías. Tenían chalecos que decían 'Policía', pantalones camuflados y estaban todos tapados con gorros y pasamontañas. Solo se les veían los ojos, pero no nos dejaban verlos a la cara", dijo la dueña de casa.

En ese momento, salieron del cuarto el hijo de la propietaria y su novia. Se cruzaron con los delincuentes, que los maniataron con precintos y esposas y golpearon al joven de 23 años.

"Conocidos supongo que no eran porque nos preguntaban quién vivía al lado y si había gente", añadió la mujer.

Mientras realizaban el robo, se comunicaban por handy con otra persona que estaba afuera de la casa.

"Querían plata. Se llevaron todos mis ahorros. A mi hijo también le llevaron documentos, plata y celulares. Le llevaron todo, lo pusieron en la sábana de la cama de mi hijo y se fueron. No se lo deseo a nadie. Estoy sin dormir y no sé cómo voy a dormir", lamentó la mujer.

La Policía comenzó el trabajo de búsqueda de los ladrones, al momento sin resultados. En ese punto de la capital canaria no hay cámaras de videovigilancia.