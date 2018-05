“Me dijo: ‘me dieron’, se agarró del muro y se desplomó”

Sobre las 21:00 de este jueves, tres hombres armados asaltaron un almacén en Timote y Herrera. Redujeron a tres personas y robaron $10.000 y cigarros. Cuando los delincuentes se fugaban en un vehículo, el hijo de la dueña del comercio disparó contra los asaltantes y se generó un tiroteo.

“Estaba en el living mirando la tele, sentí unos disparos, unas explosiones, salí, me quede del lado de adentro de casa. Sabía que había problemas en el almacén, una almacenera muy querida, muy buena gente. Algo pasaba. Me quede atrás del muro porque vi que arrancó del auto a toda velocidad. Desde arriba del auto tiraban”, contó un vecino del comercio rapiñado.

En la esquina de Timote y Yugoslavia, en el barrio Nuevo París, falleció producto de un disparo Carlos Gallo, un vendedor de electrodomésticos que venía a cobrar a un vecino de la zona.

Raúl Díaz Santana, cliente del hombre fallecido, narró los hechos:

“Me venía a cobrar la mensualidad. Aparte tenemos una relación de amistad. Estábamos conversando, le estaba pagando. En determinado momento me dice mirá cuántos balazos allá abajo. Doy vuelta la cabeza, siento un sonido extraño y me dice me dieron. Se agarró del muro y se desplomó. A los pocos momentos falleció.

Lamentable, porque era una persona de trabajo, una persona buena. En la calle pasa cualquier cosa. No podés estar en la puerta de tu casa. Porque tanto le paso a él como a mí que estaba parado al lado”.