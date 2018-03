La ex cuñada de Martín Bentancour, quien mató a su ex suegra y a un policía en Quebracho, hablaron con Telemundo sobre lo ocurrido. Ellos estaban dentro de la casa donde mató a la mujer, pero los obligó a irse:

“Mucha violencia, mucho descontrol. Él tenía mucha ira. No sabíamos qué hacer, teníamos a los dos nenes en la casa. Nosotros atinamos a sacar a mi hijo y a la nena de mi hermana”, contó la ex cuñada.

El ex concuñado relató: “A mí siempre me estuvo apuntando, me dijo que si quería salvar a mi familia que los sacara a todos y fue lo que hice. Cuando tiró los tiros me fui, después entró el Policía y se sintió otro tiro más, fue lo que se vivió”.

“Fueron segundos, yo metí a los nenes abajo de la cama para que no les haga daño. Cuando vi que entraba y que nos iba a matar los saqué por el fondo. Pero pasó todo en cuestión de segundos”