“Mi hijo salía de una iglesia a la que iba a ayudar y lo mataron. ¿Ajuste de cuentas de qué? Que se investigue y se sepa”

El padre de un trabajador de una iglesia que fue asesinado en el marco de una rapiña conversó con Telemundo.

Todo ocurrió el pasado 3 de abril, cuando Óscar Paz salía de una reunión de la Iglesia Beracca en el barrio Borro y cuando se encontraba esperando el ómnibus en una parada de la zona, dos individuos intentaron robarle una mochila; como se resistió, lo mataron en el lugar.

Nueve días después, todavía no hay pistas de los autores del homicidio. El padre de Óscar habló con Telemundo sobre lo sucedido y las repercusiones del caso. “Él iba ahí para ayudar, solo para ayudar”, dijo Freddy Paz.

Consultado sobre las declaraciones que hizo Eduardo Bonomi, quien señaló no estar seguro de que este hecho fuese solo una rapiña, el hombre dijo que el ministro del Interior se equivoca.

“¿Ajuste de cuentas de qué? Mi hijo no se drogaba, no fumaba, no tomaba. Salía de una iglesia, de ayudar en ese barrio. Me golpeó que dijeran que era un ajuste de cuentas. No saben lo que estoy sufriendo. Que se investigue y se sepa. No estoy enojado con él, pero está mal en lo que dijo”, agregó Paz.