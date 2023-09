Micro con estudiantes liceales y de UTU volcó en la Florida

En el vehículo viajaban ocho menores y dos mayores de edad que no sufrieron lesiones de entidad, aunque tres de ellos fueron trasladados a sanatorio de la mutualista de Florida con lesiones leves.

Un micro que transportaba estudiantes de educación secundaria y UTU que viven en zonas rurales volcó este viernes sobre las siete de la mañana en la zona denominada como paraje San Geronimo, a poco mas de 15 km de la capital departamental.

En el vehículo viajaban ocho menores y dos mayores de edad que no sufrieron lesiones de entidad, aunque tres de ellos fueron trasladados a sanatorio de la mutualista de Florida con lesiones leves. Los demás fueron atendidos en el lugar.

Según supo Telemundo, a la salida de una curva el conductor de la camioneta realizo una maniobra para evitar embestir a una camioneta que circulaba en sentido contrario, y terminó volcando sobre la banquina.

"Una desgracia con suerte. La curva esta es famosa, cada poco tiempo hay accidentes", dijo a Telemundo Juan Peña, padre de un estudiante de 13 años que iba en el micro. "Mi hijo me contó que venía la camioneta de frente y el chofer volanteó o no sé. Dijo que cerró los ojos cuando vio la camioneta y que pase lo que pase. Por suerte no pasó nada para lo que pudo haber sido, más allá de algún cortecito", añadió.