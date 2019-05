Momentos de alta tensión en Nueva Helvecia: hubo un tiroteo entre la Policía y dos delincuentes

Uno de los delincuentes fue capturado y el otro se dio a la fuga.

Las declaraciones de la alcaldesa de Nueva Helvecia, María de Lima:

Nueva Helvecia es una ciudad tranquila, para nosotros esto no es común. Nuestros vecinos se fueron aterrorizados, fue un momento de mucho miedo en la ciudad. Este hecho terminó bien en el sentido de no haber heridos. Destaco al personal de nuestra Policía por el trabajo que hicieron cuidando a todos los vecinos. Hubo muchísimos disparos y se vivieron muchos minutos de tensión. Todo se desarrolló al lado del Municipio y nosotros tuvimos que abrir y estar al lado de los oficiales. Hemos llegado a un punto en que ya no hay respeto por la autoridad. Los vecinos llegaron hasta a esconderse en los baños con mucho miedo.