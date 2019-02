Mónica Rivero tenía una casa con todos los electrodomésticos nuevos, no trabajaba y nunca quería salir en las fotos

Telemundo recogió el testimonio de la gente que rodeaba a la mujer en su nueva vida en el Chuy.

El testimonio de la podóloga de Mónica Rivero:

Le estaba haciendo los pies y le pregunto: ¿de dónde sos?. Y me dice: yo soy de Montevideo, me vine porque quedé viuda, falleció en un accidente automovilístico. Me dijo que no tenía más familia, ni hermanos, ni hijos.

Yo no soy una persona de mirar lo que hay en una casa, pero sí me llamó la atención que tenía muchos electrodomésticos nuevos. Le dije: qué linda casita que tienes. Y me dice: sí, esta cocina me la compré pero lo de más es todo de la casa.

Y me extrañó que una casa que es para alquilar, tenga tanta cosa nueva. Le pregunté si iba a buscar trabajo y me dijo: por ahora tengo con qué vivir, después puede ser que salga a buscar.