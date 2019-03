“Muchos defienden la independencia de poderes y después la violan con sus comentarios”, dijo Lucía Topolansky

La vicepresidenta aseguró que el Poder Legislativo debe controlar y votar los ajustes al Código del Proceso que sean necesarios.

La opinión de Lucía Topolansky:

Yo creo en la independencia de los poderes, porque acá se está lesionando por vía de: no me gusta lo que hizo este juez, no me gusta lo que hizo este fiscal. Muchos defienden la independencia de poderes y después con esos comentarios la violan.

Tenemos que dejar al Poder Judicial que pueda trabajar con el nuevo código en coordinación con el Ministerio del Interior. Y desde el Poder Legislativo ayudemos en ajustes que haya que hacer, que tengan la necesidad de ser votados.