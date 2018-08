“No estoy tranquila en el sentido que él puede salir o mandar a alguien a hacer algo y yo no tengo custodia, no tengo nada”

Un hombre encerró, golpeó y quemó con ácido a su pareja. La mujer que fue víctima de este caso de violencia habló con Telemundo.

Un hombre, que trabajaba como sereno en una pizzería, fue condenado a 15 meses de prisión por violencia doméstica y lesiones personales. Encerró, golpeó y quemó con ácido a su pareja.

La mujer que fue victíma de este caso de violencia habló con Telemundo. Asegura que tiene miedo pero también dice que tiene fuerzas para buscar nuevos caminos para ella y sus hijos. Sostiene que vivió un horror durante los años que compartió con su pareja que hoy está preso.

Para Ana y sus hijos más pequeños, de 4 y 8 años, hoy fue un día especial. Después de mucho tiempo logró ir a buscarlos a la escuela.

Los años de violencia física y psicológica se ven reflejados en su mirada y en su cuerpo. Tiene 37 años, pero aparenta muchos más.

Conoció a su pareja cuando tenía 17 años y un hijo de uno, de una pareja anterior. Sufrió violencia durante 20 años.

Ana accedió a hablar con Telemundo para que su historia no se repita. Está recibiendo apoyo de un asistente social y una psicóloga de la Unidad de Atención a las Víctimas de Violencia.

Uno de sus objetivos es atender su salud y también quiere estudiar y conseguir un empleo.

Este es su testimonio:

“Estoy tranquila en el sentido que yo hice lo correcto. Pero en el sentido de que él puede salir o mandar a alguien a hacer algo, no. Porque no tengo custodia, no tengo nada. Le dieron 15 meses pero puede salir antes. Puede salir en cualquier momento. Puede apelar, yo qué sé.

No denuncié antes por mis hijos, porque él me amenazaba con que si yo lo denunciaba a él la que iba a ir presa era yo. Y yo como no tengo mucho estudio, mucha forma de saber… Y él supuestamente era más inteligente que yo. Pero hasta que se me dio. Ya era demasiada la agresión.

Quiero salir y estudiar, ser una persona normal, como todo el mundo”.