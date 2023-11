"No me quedó nada": incendio en Manga consumió un aserradero y una vivienda en la que vivía una mujer junto a sus cuatro hijos

Si bien los daños materiales fueron grandes, no hubo lesionados.

Un incendio ocurrido este martes en las calles Carlos A. Lopez y Cruz del Sur, en el barrio Manga, consumió un aserradero y una vivienda en la que vivía una mujer con sus cuatro hijos. Pese a que en el lugar trabajó Bomberos durante varias horas las pérdidas fueron totales.

Natalia, la mujer que vivía en la casa, dijo a Telemundo que "el sereno que cuidaba el fondo dejó algo prendido" y así se incendiaron las llamas que llevaron a que perdiera "absolutamente todo".

"No me quedó nada", lamentó. Si bien los daños materiales fueron grandes, no hubo lesionados. Sus hijos estaban en la casa de una vecina y ella había ido al almacén.