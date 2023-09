"No podés salir a llevar a tu hijo a la escuela porque no sabés si volvés": vecinos de Villa Española se sienten "indefensos" ante tiroteos

Este jueves los vecinos comenzaron a compartir un mensaje alertando de que a las 21:00 horas cerraran los comercios y no salieran de sus casas tras varios hechos violentos en la zona

La escena se repite otra vez: Villa Española, la noche y disparos. Esa secuencia volvió a ocurrir en la noche de este jueves en el barrio y los vecinos de la zona temen por lo que pueda ocurrir.

Desde hace varios meses que la zona es foco de preocupación para la Policía pero, sobre todo para quienes viven en el barrio. En los últimos días, los disparos volvieron a sentirse cuando cayó la tarde.

Los agentes, en los últimos meses, han realizados diversos operativos con diferentes reparticiones. Hubo allanamiento y detenidos por parte de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, también de la Brigada Departamental Antidrogas y de la propia Jefatura de Policía a través de las zonas operacionales II y III de Investigaciones.

Sin embargo, Villa Española sigue siendo un escenario complejo en materia de violencia y los vecinos temen por lo que ocurra. "No podés salir a hacer un mandado, a llevar a tu hijo o tu nieto a la escuela porque no sabés si volvés, no sabés si llegás tampoco", lamentó uno de los vecinos que habló con Telemundo. Todos los consultados prefirieron preservar su identidad.

La Policía ha identificado a tres bandas que pelean por el territorio para la venta de drogas y creen que dos de ellas fueron prácticamente desarticuladas. La hipótesis es que ante la caída de dos grupos otro quiere mostrar su poder de fuego para quedarse con el mercado. "Veo mucho pasaje de gente que no es del barrio también. Está complicado, no se puede andar de noche. Desgraciadamente ha cambiado el barrio totalmente", aseguró otro de los entrevistados.

Según otro vecino, el pasado miércoles a la una de la mañana los disparos de escopeta fueron varios. "Y noche para atrás también. El barrio desde hace ya unos siete, ocho años que cambió", reconoció.

"Antes cualquier malviviente se dedicaba a romper una puerta, a llevarte un televisor, ahora es más fácil vender los chasquis y ganarse ($) 20.000 en un par de horas", agregó. "Gracias a Dios el problema por ahora es entre ellos, pero balas pérdidas han lastimado a varios", contó.

Este jueves los vecinos comenzaron a compartir por WhatsApp un mensaje alertando que a las 21:00 horas cerraran los comercios y no salieran de sus casas tras varios hechos violentos en la zona. Relataron que se sienten "indefensos" e "impotentes" porque no saben quiénes son.

"Verdaderamente no sé quiénes son, pero sé que están. Si yo sé qué están, tanta investigación que se dice y con tanta tecnología que tenemos hoy no poder hacer nada... O no se puede o no se quiere", opinó otro.