Óscar de los Santos asegura que el homicida del policía Javier De María puede ser identificado por la imagen de la cámara de seguridad

El exdirigente sindical de la Policía era amigo del efectivo que fue asesinado de un balazo cuando salía de su casa.

¿En qué área trabajaba el policía Javier De María?

Ingresó como agente, siempre estuvo trabajando y siempre se quiso superar, cuando tuvo la posibilidad de pasar a otro escalafón especializado lo hizo y eso le permitió ascender dentro de la carrera policial. Hoy por hoy era encargado del área de informática de la Escuela Nacional de Policía. Implica todo lo que tiene que ver con la instalación del equipo de computadoras, la sala de informática de aprendizaje de los cadetes.

¿O sea que en la calle no andaba mucho?

No andaba uniformado en la calle, no cumplía tareas de prevención. Evidentemente que siendo policía lo primero que hace es reaccionar, pero él no tenía la obligación de reaccionar en la calle. El escalafón ejecutivo es el que usa uniforme, hoy dentro de los 30.000 que son habrá 18.000 ejecutivos, en uniforme unos 8.000.

¿Tenía familia?

Sí, tenía a su madre, un hermano, a su novia. Hijos no que yo sepa.

¿Qué observó en el video?

Después de verlo repetidamente, lo que se puede ver es que la persona que lo mató vino derecho a matarlo, eso es claro. Se parapetó de una forma, caminó, tomó el arma con las dos manos, no era un principiarlo, vino a ejecutarlo directamente. Lo ejecuta y así como le tira, se va. Lo ve caer, se da vuelta y se va. Eso nos da a pensar que vinieron directamente a matarlo. No podemos especular con la causa.

Con el trabajo que él tenía como policía ¿no es poco probable que la causa se relacione a su labor como policía?

En el barrio lo conocían, sabían que era policía, es evidente. No podemos suponer que fue por una venganza o alguna otra cosa. Todavía no, eso está en el presumario.

¿Era el único trabajo que tenía?

Sí. Era su único trabajo. Por eso no podemos presuponer que haya sido por una venganza o ajuste de cuentas. Cuando salga a la luz la investigación se va a saber. Creo que la Policía ya tiene identificado al asesino, se ve en el video, se puede identificar. Pero este es un bolillero gigante donde cada 22 ó 23 horas matan a alguien. Policías, ciudadanos, civiles, todos estamos dentro del bolillero, el reloj corre y no sabemos a quién le toca. Hoy la inseguridad es muy grande, estamos en un límite, si no se le pone un freno va a pasar lo que decía el inspector Layera.

¿De qué manera se podría poner un freno?

Creo que no habría que apuntar a estar más o menos armados que los delincuentes, sí que estemos mejor armados porque el delincuente está muy bien armado. Hemos llegado a un grado de violencia en nuestra sociedad que hoy nadie está libre de que le pase algo así, nadie está libre de que lo rapiñen o lo maten. Estamos viviendo una crisis de inseguridad, hay gente que no quiere verla ni aceptarla. Si la Policía tuviera más libertad para detener a una persona y hacerle un cacheo… En este país hay personas a cualquier hora del día y de la noche que anda armada y la Policía no los para. Deberían hacerlo porque se está viviendo una crisis de inseguridad.