Para el fiscal de Corte Jorge Díaz, los femicidios son la manifestación más brutal del patriarcado

A partir del doble homicidio y suicidio en Malvín Norte, el fiscal de Corte Jorge Díaz , se manifestó en su cuenta de Twitter. “Sin palabras no. Con palabras. Las cosas por su nombre. Se llama patriarcado y su manifestación más brutal es el feminicidio”, publicó, junto a una noticia de lo sucedido.

La directora del Instituto de las Mujeres del Mides, Mariella Mazzotti manifestó que no solo la sociedad está enormemente preocupada, si no también quienes desde el Estado son encargados de programas de protección y sensibilización:

“La preocupación de que toda mujer que sufra de violencia necesita pedir ayuda, concurrir a servicios de atención, asesorarse, ver como tienen que presentar denuncia. Hay un teléfono que es gratuito y no queda el registro de la llamada, el 08004141. Hay un porcentaje muy alto de mujeres que sufren violencia de género que no se movilizan porque todavía la culpa, el miedo, quizás la vergüenza, hace que no lo compartan”.