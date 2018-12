Persecución y tiroteo en la zona de la Curva de Maroñas: delincuentes asaltaron una distribuidora y se tirotearon con la Policía mientras intentaban escapar

"Antes de irse, no les arrancaba la moto y uno de ellos me gatilló", dijo el propietario del local.

Todo sucedió en la mañana de este lunes, en las inmediaciones de la Curva de Maroñas. Dos hombres llegaron en moto a una distribuidora mayorista e ingresaron al local, uno con el casco puesto y otro sin el casco.

Uno de los delincuentes exhibió un arma de fuego, amenazó al propietario y a los empleados, y exigieron pasar al otro lado del mostrador. Tomaron dos riñoneras en las que había dinero y documentos del propietario.

Cuando se escapaban, la moto no prendía, pero antes de darse a la fuga dispararon hacia adentro del local. El propietario salió del local para tratar de interceptarlos cuando justo por el lugar pasaba un móvil policial.

Allí comenzó una persecución policial. La moto volvió a fallar y los delincuentes la dejaron tirada para luego seguir corriendo. En el medio, hubo intercambió de balas entre los asaltantes y la Policía: uno de los delincuentes resultó herido. Posteriormente, los dos fueron capturados.

Así habló el propietario del local:

“Me decían que les diera la plata, que la tenía escondida. Saltaron el mostrador y me robaron dos carteras donde tenía llaves y documentos. Antes de irse, no les arrancaba la moto y uno de ellos me gatilló. Luego, arrancaron la moto y se fueron. Salí a la calle pidiendo auxilio y justó pasó un patrullero”.