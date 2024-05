"Podrían haber sido sorprendidos": director de la Policía contó qué se sabe al momento del cuádruple crimen

Los fallecidos eran un hombre de 40 años, un joven de 18 años, un adolescente de 17 y un niño de 11 años.

El director de la Policía Nacional, José Azambuya, dijo este viernes que las cuatro personas asesinadas en el barrio Maracaná "podrían haber sido sorprendidos". Los fallecidos eran un hombre de 40 años, un joven de 18 años, un adolescente de 17 y un niño de 11 años. Además, hay otro adolescente de 17 años -hijo del fallecido de 40 años- que resultó herido en la balacera y está internado en CTI.

Tras la masacre ocurrida en la noche del jueves, toda la cúpula del Ministerio del Interior fue al lugar del crimen en el pasaje El Ombú y Calle de la Vía. Allí, Azambuya señaló que la escena es "muy compleja".

"Dada la magnitud del hecho, hay muchas cosas que tenemos que preservar en cuanto a la investigación", manifestó en rueda de prensa.

🔴Masacre en Maracaná. “Preocupa (que haya un niño de 11 años), pero más preocupan los padres: ¿Qué hace un niño de 11 años en este lugar, a esa hora, en una reunión de esa naturaleza? A esa hora, si pasó algo, algo había”, dijo el director de la Policía Nacional, José Azambuya pic.twitter.com/Tk7SX5BiWr — Telemundo (@TelemundoUY) May 31, 2024

El jerarca policial indicó que estiman que fueron "más de uno" los atacantes. "Hay más de 100 casquillos en la escena, más de un arma ha participado y de distintos calibres", apuntó.

"De acuerdo a las hipótesis que tenemos y cómo estaban los cuerpos podrían haber sido sorprendidos", afirmó.

Azambuya dijo que "no ven" que la vivienda donde ocurrió el crimen "sea una casa de familia". "No tiene la composición, en cuanto a sus habitaciones, que sea una casa de familia como tal. Entendemos que puede tener otro tipo de naturaleza, pero no tendría la conformación de que una familia podría estar viviendo acá", remarcó.

"Cuando llegaron las unidades de respuestas al lugar hubo una pequeña persecución. Es un lugar muy oscuro en la noche, los pasajes son muy angostos y las personas pudieron darse a la fuga", añadió.

"Llama la atención el niño, que no tiene ningún tipo de relacionamiento del punto de vista familiar con los fallecidos y no vive cerca. También nos preguntamos qué hacía ahí, capaz que se les fue a los padres, nos llama mucho la atención", subrayó.