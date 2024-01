Policía capturó al autor del robo millonario en la UAM, pero debió liberarlo porque Fiscalía no había emitido la orden de detención

El hombre de 35 años confesó el robo a los agentes y además devolvió $ 300.000.

La Policía capturó al delincuente que ingresó a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) en la madrugada del pasado viernes y se llevó de la caja fuerte de uno de los comercios que allí funciona $ 1.000.000 en efectivo y $ 800.000 en cheques. El hombre de 35 años, que fue identificado este domingo, confesó el robo a los agentes y además devolvió $ 300.000.

Sin embargo, tuvo que ser liberado porque la Fiscalía a cargo de Brenda Puppo no había librado la orden de detención contra esta persona. Es decir, no había ninguna razón legal para mantenerlo detenido a pesar de que había confesado el robo y había entregado parte del dinero que se hizo.

Ahora esta persona sí tiene una orden de detención en su contra, pero por el momento no ha sido recapturado. Se trata de un hombre, sin antecedentes penales, que trabajaba en la UAM y había sido despedido por robar en otra oportunidad.

El delincuente todavía tenía la tarjeta con la que podía tener acceso al lugar donde se guardaba el dinero. La usó para robar, pero de esa manera fue fácilmente identificado.

Además, entró a robar con la cara descubierta, por lo que las cámaras lo registraron y fue fácilmente identificado porque ya lo conocían. A pesar de todo esto, esta persona no pudo ser detenida porque la Fiscalía no había solicitado la orden de detención y por eso no había razón para mantenerlo detenido.

Ahora este hombre sí tiene una orden de detención en su contra, por lo que la Policía lo busca.