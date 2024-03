Policía investiga el asesinato de un hombre de 31 años en Piedras Blancas

La victima sufrió un disparo en el abdomen y murió horas más tardes.

La Policía investiga el asesinato de un hombre de 31 años ocurrido durante la mañana de este jueves en Piedras Blancas.

A las 11:30 de la mañana el 911 recibió un llamado que alertaba de una persona herida de arma de fuego en Teniente Galeano y Azotea de Lima.

Cuando los móviles llegaron al lugar trasladaron al hombre a la policlínica de Capitán Tula y de allí fue derivado al Hospital Pasteur. Sobre las 14:30 falleció como consecuencia de un disparo en el abdomen.

La victima no llegó a declarar, dado que cuando los policías arribaron al lugar ya estaba inconsciente. Además, no hay testigos que aporten datos, por lo que no hay información de cómo se produjo el ataque ni tampoco cuál fue el móvil.

En el caso trabaja personal de Homicidios.