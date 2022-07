"Por nada no sacamos a un chiquilín muerto de un salón", dijo docente tras tiroteo afuera de un liceo de Piedras Blancas

"Estás sentado en el comedor y a cada rato estás escuchando tiros como si estuvieras viendo una película”, agregó otro vecino de la zona en diálogo con Telemundo.

En la tarde de este martes, un tiroteo entre bandas de delincuentes en el barrio Piedras Blancas dejó a un adolescente de 14 años herido con dos impactos de bala.

El intercambio de disparos se dio en las inmediaciones del liceo Nº 67. El edificio del centro educativo fue impactado por cinco balas.

Ante esta situación, los vecinos y docentes del barrio piden mayor presencia policial en la zona y que los ómnibus dejen a los estudiantes en la puerta del local educativo. Además, afirman que el lugar es tierra de nadie.

“Este ya es la tercera vez que estamos pidiendo seguridad, real que protejan a los vecinos del barrio. Estamos pidiendo también que el ómnibus se pare en la puerta”, dijo una docente, y agregó: “Seguimos escuchando respuestas de que no se pueden suspender las clases: pretende que sigamos dando clase como si acá nada pasara. Y lo peor es que los chiquilines te dicen que acá es así. Los vecinos se acostumbraron a la ausencia de las autoridades. Si escucho balaceras todos los días y nadie hace nada, me voy a acostumbrar. Los profesores no quieren que le maten un adolescente en la cara. Hoy sí nos dimos cuenta que por nada no sacamos a un chiquilín muerto de un salón o una profesora”.

En tanto, una vecina dijo que “por el tema del ómnibus se habló con la empresa, pero el tema es la Intendencia”. “Si la Intendencia no avala el cambio de ruta del ómnibus es lo mismo que la nada”.

“Le han robado a los chiquilines, a los profesores. Tengo entendido que dejaron desnudo a un profesor: le robaron todo. Roban, lastiman. Una solución sería que el ómnibus pare en la puerta. Estás sentado en el comedor y a cada rato estás escuchando tiros como si estuvieras viendo una película”, agregó otro vecino de la zona en diálogo con Telemundo.