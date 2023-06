"Que sigan investigando, que no sea en vano, que no haya otro Lucas en la casa de nadie": la familia de Zanolli pide Justicia por su crimen

Su hermana Yamile recordó a Telemundo que hasta el momento solo una de las "dos personas involucradas" se encuentra imputada por el homicidio.

La familia de Lucas Zanolli, el joven de 18 años que quiso vender su auto por una plataforma digital y terminó siendo asesinado, pidió Justicia por el crimen que ocurrió el pasado 29 de noviembre de 2021. Su hermana Yamile recordó a Telemundo que hasta el momento solo una de las "dos personas involucradas" se encuentra imputada por el homicidio y el próximo jueves será condenada.

Según la investigación que lleva adelante la Fiscalía, el 3 de noviembre el principal sospechoso y la víctima intercambiaron mensajes por Facebook. Lucas había publicado el aviso para vender su auto en la red social y el hombre de 20 años se contactó indicando que estaba interesado.

El día 29 de noviembre se desencadenó todo. A las 18:30 el presunto homicida lo llamó y le dijo que iba a ir con su madre a ver el auto y que llevaba el dinero para pagarlo. Media hora después salieron en el vehículo. Esa noche, según la investigación, lo mató ahorcándolo y llevó el cadáver a su casa, en Jardines del Hipódromo, donde lo encontró la Policía al día siguiente en la valija del auto que Lucas pretendía vender.

"En virtud de ello y debido a que no queremos que pase desapercibido es que solicitamos a los encargados de impartir Justicia y a todos aquellos que nos han acompañado desde el primer día que nos acompañen una vez más en la búsqueda de la verdad", sostuvo Yamile.

En este sentido, agregó: "Hacemos público nuestro pedido a las autoridades competentes para que las líneas de investigación continúen su curso respecto a la persona de la cual no se conoce su identidad y respecto a cualquier otra persona que pueda resultar implicada con motivo de esclarecer los hechos".

Yamile solicitó "encarecidamente" a las autoridades competentes y a la sociedad "el mayor de los compromisos en materia de seguridad y prevención para que ninguna familia tenga que vivir con este dolor". Luego, expresó: "En honor a Lucas, con su sonrisa que tanto lo caracterizaba estamos ahora pidiendo Justicia".

Camilo Dalmaso, primo de Lucas, enfatizó que no han tenido "más novedades de la otra persona que también estaba en el vehículo el día que se llevaron" al joven.

"A quienes están con el caso que sigan investigando, que no sea en vano, que no haya otro Lucas en la casa de nadie y que de alguna forma u otra, que si bien nada va a traer a Lucas, que se haga Justicia y que todos los que estuvieron en ese día implicados en el asesinato que paguen", manifestó a Telemundo. "Queremos que el otro coautor aparezca y no quede en la nada", aseveró.