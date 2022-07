"¿Querés guerra? La vas a tener": Policía de Rivera investiga videos de supuestas amenazas entre bandas narco

Los mensajes comenzaron a viralizarse en las últimas horas. Hombres armados y con los rostros cubiertos leen un texto amenazante dirigido al grupo rival.

La Jefatura de Policía de Rivera investiga videos en los que supuestos integrantes de facciones criminales de la frontera se amenazan mutuamente exhibiendo armas largas y con los rostros cubiertos.

Los mensajes comenzaron a viralizarse en las últimas horas. Hombres armados y con los rostros cubiertos leen un texto amenazante dirigido al grupo rival.

En uno de ellos, personas presuntamente aliadas de Luam Barcellos, un narcotraficante brasileño recluido en Brasil, le dirigen un mensaje a la banda de Jesús de Mello, alias El Piojo, otro delincuente que desde la cárcel en Porto Alegre ordenó varios crímenes en la frontera.

En uno de los videos, el mensaje apunta: “Hey, Piojo. Tú estabas disparando a inocentes, a niños (…). Nosotros no disparamos un tiro a nadie. Ahora te vamos a mostrar cómo es. Vamos a agarrar a quien hay que agarrar. A los que están involucrados, no a los inocentes como hacés vos. Pensá antes de ir a casas de familia. En cada acción que tenés, vas a tener una reacción. Esto no va a parar nunca. ¿Querés guerra? La vas a tener. Este es un aviso para ti y los que están contigo. Cada acción de ustedes va a tener una reacción, donde menos esperan, donde más va a doler”.

En tanto, en otro mensaje grabado por presuntos integrantes de la banda El Piojo amenazan: “o retrocedes o te vamos a atravesar”.

“Asesino de taxistas, es solo un aviso a vos, que andás matando a inocentes. Mataste a un tipo allí. Y estás disparando a casas de familia. Nuestra tropa todavía no disparó un tiro. Vos hoy baleaste a un niño. O retrocedés o te vamos a atravesar. Estamos para hacer dinero y no vamos a parar en nuestro camino. Vos que le estás disparando a familias, vení a enfrentarte con nosotros. Vos querés ser el jefe de la frontera. No es así, sos apenas un asesino de taxistas”.